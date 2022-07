Echipa Romania a castigat medalia de aur in proba de stafeta masculin 4×100 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Complexul Olimpic de Natatie Otopeni.Echipa masculina a Romaniei a fost formata din David Popovici, Vlad-Stefan Stancu, Stefan Cozma, Patrick-Sebastian Dinu. David Popovici a inotat in primul tur si a scos cel mai bun timp al probei, 47 de secunde si 54 de sutimi. Au urmat alte doua schimburi cu Vlad-Stefan Stancu si Stefan Cozma, in care Romania a ... citeste toata stirea