Aurul la patinaj viteza e al Brasovului. Un nou record national

Scoala de patinaj viteza Corona Brasov si-a aratat excelenta, din nou. La Campionatul National de Sprint pe gheata, desfasurat la Inzell in Germania, in perioada 1-2 noiembrie, sportivii brasoveni sI-au adjudecat aurul, atat la feminin, cat si la masculin."Ne mentinem traditia victorioasa la Campionatul National de Sprint pe gheata. A fost un concurs intens, cu o concurenta stransa, dar am reusit sa iesim invingatori! Desi am fost in urma cu 6 saptamani de pregatire pe gheata din ... citește toată știrea