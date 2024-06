Austriecilor nu le vine nici acum sa creada ca au invins Olanda

Selectionerul Austriei, Ralf Rangnick (foto), a declarat marti ca este "incredibil" faptul ca echipa sa a invins Olandei si s-a clasat pe primul loc in Grupa D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, in fata vicecampioanei mondiale Franta. "Daca ati fi pariat pe victoria noastra si pe un pas gresit al Frantei, ati fi fost un barbat sau o femeie foarte bogata", a spus tehnicianul german, care a condus nationala Austriei pe primul loc in grupa dupa victoria cu 3-2 in fata Olandei si ... citește toată știrea