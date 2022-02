Autodescrierea lui Edi Iordanescu

Edi Iordanescu - foto - (43 de ani) nu a ramas chiar indiferent dupa ce Ladislau Boloni (68 de ani) a spus, ca "fara sa jignesc pe nimeni, Edi Iordanescu nu este Boloni". Selectionerul Romaniei a spus ce-l recomanda pentru noua postura si ca nu vrea sa intre in niciun clinci cu reputatul tehnician. "Nu fac paralela intre mine si alti antrenori, tine de colegialitate, nu exista antrenori buni sau rai, ci competivitate. Am o serie de atuuri care ma recomanda pentru functia aceasta. Am 11-12 ani ... citeste toata stirea