Automobilism: Trofeul National Masters de Viteza in Coasta marcheaza finalul de sezon, in Poiana Brasov

A 6-a si, totodata, ultima etapa a sezonului Trofeului National Masters de Viteza in Coasta este programata in weekend la Poiana Brasov si va aduce la start 100 de piloti, care vor concura pentru stabilirea ierarhiilor finale.Trofeul Poiana Brasov reuneste unii dintre cei mai buni piloti din tara si este organizat de ACS AMC Racing, reprezentat de Mihai Leu, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Acest eveniment este asteptat cu mult interes atat ... citește toată știrea