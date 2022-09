Avatar Brasov, turneu foarte bun in Serbia, la Smederevo

Doua echipe ale clubului brasovean Avatar au participat la "Smederevo Trofej", un traditional turneu organizat an de an, in Serbia, inaintea inceperii sezonului handbalistic. Echipa de juniori 1 a castigat medalia de argint, dupa 22-20 cu Mlado Radnik (Serbia), 14-22 cu Smederevo (Serbia), 26-19 cu Banatul Timisoara si 24-14 cu Voreas (Grecia) - in grupa, 19-13 cu Banatul Timisoara - in semifinala si 17-19 cu Smederevo (Serbia).Juniorii 2 au terminat pe locul 5 (din 14 echipe), dupa 17-14 cu ... citeste toata stirea