Avatar, cu patru echipe in turneele semifinale

Clubul sportiv Avatar Brasov are toate cele patru echipe inscrise in Campionatul National calificate in turneele semifinale. Juniorii 1,2 si 4 sunt in grupele Valoare, iar juniorii 3 sunt in cadrul turneelor Speranta, scrie radiobrasovfm.ro.Practic toata piramida clubului brasovean este in competitie, iar unele echipe vor lupta chiar cu sanse de medalii din acest moment."Da, cu siguranta vrem sa mergem acolo, sa ne ducem cat mai sus. Daca prindem si o medalie este super. Cu cat esti mai mai ... citește toată știrea