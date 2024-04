Avatar, la turneul final si la J2

ACS Avatar a castigat Grupa 2 Valoare a Campionatului National de juniori 2 si s-a calificat la turneul final. Clubul brasovean a reusit a doua calificare in "Final 8" in acest sezon, dupa cea de la juniori 1, unde s-a clasat pe pozitia a opta la finalul sezonului.In meciul decisiv de la J2, echipa antrenata de Titus Donosa, Dorin Cian si Mihaela Chicomban s-a impus cu 36-34 (19-17), la Sala Metrom, in fata ... citește toată știrea