"Avatarii" cresc frumos

La nici doi ani de la infiintare, clubul brasovean Avatar si-a facut deja, din plin, simtita prezenta in peisajul hanbdalului juvenil romanesc. Gruparea condusa de fostul mare handbalist Titus Donosa are o piramida complete, fiind singura din judet cu echipe participante in Campionatele Nationale destinate "juniorilor mari" - J1, J2, J3 si avand, de asemenea, grupe de juniori 4 si de minihandbal.Pornit la drum in vara anului 2021, in jurul echipei de juniori 2, proiectul a avut din start ... citeste toata stirea