Aventura lui Cristiano Ronaldo la Man United a ajuns la final

Starul portughez a acordat un interviu, cu o saptamana inainte de startul Cupei Mondiale, in care a spus lucrurilor pe nume. Cvintuplul castigator al Balonului de Aur a explicat de ce se simte tradat de Manchester United, dar si de ce nu il respecta pe managerul Erik ten Hag. "Ruptura" este iremediabila, iar CR7 va pleca de la Manchester United in aceasta iarna. "Manchester United m-a tradat. Am fost scos oaia neagra. Nu il respect pe Ten Hag pentru ca nici el nu ma respecta. Clubul a incercat ... citeste toata stirea