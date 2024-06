Azerul Melnikov vine la Corona

Andrey Melnikov, jucator de nationalitate azera, va completa randurile echipei Corona Brasov, pe postul de fals, insa poate evolua si pe postul de secund. Face parte din lotul national al Azerbaijanului iar in sezonul 2023/2024 a fost desemnat cel mai bun secund din Liga Azerbaijanului. In plus, in 2022 a fost desemnat jucatorul cu Cel mai bun serviciu in Jocurile de Solidaritate Islamica."Multumesc foarte mult clubului si antrenorului principal pentru incredere si invitatie. Sunt foarte ... citește toată știrea