Badosa a vorbit frumos despre Halep, dupa ce a invins-o

Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa a declarat despre Simona Halep ca se asteapta ca aceasta sa revina foarte repede in top, dupa ce a invins-o pe romanca, marti, in primul tur la Miami Open. "Cred ca va reveni in top foarte repede", a declarat Badosa dupa meci, citata de Reuters.Iberica, care revenea si ea dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, a marturisit ca nu s-a bucurat deloc cand a aflat ca va juca in primul tur la Miami cu Halep. "Nu mi-a placut deloc, ca sa fiu ... citește toată știrea