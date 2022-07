Badosa recunoaste ca nu se poate compara cu... Nadal

Paula Badosa - foto - (24 de ani, 4 WTA) nu a avut nicio sansa in fata Simonei Halep (30 de ani, 18 WTA), in optimile de finala de la Wimbledon. Romanca s-a impus fara probleme, scor 6-1, 6-2. La conferinta de presa, iberica a preferat sa scoata in evidenta ceea ce nu a mers in jocul sau decat sa vorbeasca despre prestatia incantatoare a fostului lider mondial. Paula Badosa a afirmat ca simte o presiune foarte puternica venita din partea conationalilor sai, care sunt obisnuiti cu succesele ... citeste toata stirea