Baiatul lui Mitrovic, fost jucator la National, dorit la nationala Romaniei

Portarul Aleksander Mitrovic - foto - (19 de ani), fiul fostului atacant de la FC National Slavisa Mitrovic, a fost convocat de Daniel Pancu la nationala U20 a Romaniei, insa a declarat ca ar intoarce oricand armele, daca va fi chemat la prima reprezentativa a Bosniei. Produs al lui Dinamo, Mitrovic a plecat in vara lui 2021 la Genoa, insa nu a rezistat decat un an in Italia si s-a intors in Romania, la CSC Selimbar, una dintre revelatiile Ligii 2 in acest sezon. A fost doar rezerva in partida