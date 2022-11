Baiatul lui Schumacher nu mai are loc in Formula 1

Mick Schumacher (foto), pilotul de 23 de ani al echipei Haas, din Formula 1, a facut un anunt pe retelele sociale.Baiatul lui Michael Scumacher, Mick, a anuntat ca Haas nu i-a mai oferit un contract si pentru anul viitor. Asta inseamna ca aventura lui in Formula 1 se va incheia, in cazul in care o alta echipa nu ii va oferi volanul unui monopost. Mick Schumacher va mai conduce bolidul Haas cu ocazia Marelui Premiu din Abu Dhabi, ultima etapa din Formula 1. "Va fi ultima mea cursa cu echipa Haas. ... citeste toata stirea