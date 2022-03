Baietii lui Lobont, invinsi de Norvegia in primul meci la "Elite U20"

Echipa nationala Under 20 a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Norvegiei, scor 2-1. Meciul de joi s-a jucat la Ploiesti, in cadrul turneului amical "Elite U20".Tricolorii au deschis scorul prin Anton ('28), dar nordicii au revenit in repriza secunda si au obtinut victoria gratie golurilor inscrise de Nordas ('57) si Ostrom ('66).La finalul partidei, selectionerul Bogdan Lobont s-a declarat multumit de prestatia tricolorilor pe durata celor sapte partide disputate in cadrul ... citeste toata stirea