Balaj e suparat pe conducerea lui "U" Craiova pentru ca le-a ofertat jucatorul

Mike Cestor (29 de ani) a intrat recent in dizgratiile lui Dan Petrescu (54 de ani), iar impresarul sau a anuntat ca sunt sanse mici sa mai plece in iarna aceasta de la CFR Cluj. Universitatea Craiova i-a facut recent o oferta fotbalistului pentru a-l lua in aceasta iarna, fara sa ofere insa si o suma de bani ardelenilor in schimbul sau. Presedintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj - foto - (50 de ani), a avut o reactie transanta dupa ce a aflat ca formatia din Banie a avut ... citeste toata stirea