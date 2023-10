Mario Balotelli (foto) a facut o dezvaluire senzationala. Atacantul care a ajuns, la 33 de ani, sa joace in campionatul din Turcia a recunoscut ca s-ar alatura oricarei echipe, in cazul in care ar primi un salariu pe masura. Jucatorul italian a ajuns, in aceasta toamna, la Adana Demirspor, fosta adversara a celor de la CFR Cluj din preliminariile UEFA Conference League. Recent, in cadrul unui interviu, atacantul italian de la Adana Demirspor a mentionat faptul ca nu ar juca niciodata pentru ... citeste toata stirea