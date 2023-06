Simona Halep este in stare de suspendare, dupa ce a fost depistata pozitiv la un control antidoping derulat la US Open 2022. Dincolo de problemele sportive, Simona a inceput sa resimta si in plan financiar efectele acestui cutremur din cariera ei. ProSport a aflat ca parteneriatul dintre Simona Halep (31 de ani) si Banca Transilvania nu a mai fost prelungit, din cauza suspendarii provizorii pentru dopaj, dictata in luna octombrie 2022 de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului ... citeste toata stirea