Banciu continua sa o ponegreasca pe Ioana Cosma

Ioana Cosma (foto), una dintre cele mai vechi prezentatoare Pro TV, data afara dupa 25 de ani de trustul din Pache Protopopescu, are multi fani, dar si destule antipatii. Intre cei care nu o suporta, se numara si Radu Banciu, fost coleg la Pro, acum realizator de emisiune sportiva la Prima Sport. "Am citit ce a scris Ioana Cosma la despartire, de ca si cum ar fi facut ceva bine. Nu, ea nu a facut ceea ce trebuia si nu si-a indeplinit conditia de gazetar. Eu cat am fost acolo trei ani ea nu a ... citeste toata stirea