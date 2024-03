Banel are liceul terminat, dar ii lipseste BAC-ul

Banel Nicolita - foto - (39 de ani) a trecut printr-o perioada foarte dificila dupa ce s-a lasat de fotbal, insa nici copilaria sau timpul in care a fost jucator activ nu au fost lipsite de greutati. De la 7-8 ani, Nicolita imbina timpul petrecut la scoala cu antrenamentele la fotbal. In plus, fostul international muncea cu ziua pentru a-si ajuta financiar parintii. Astfel, eduatia a ramas in plan secund, insa odata ajuns la FCSB, in 2005, la aproximativ 20 de ani, Banel a avut ambitia de a ... citește toată știrea