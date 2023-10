FCSB a condus cu 2-0 in deplasarea de la Ploiesti, dar a fost egalata in repriza secunda. Gicu Grozav a marcat golul de 2-2, chiar la ultima faza, din penalty. Banel Nicolita (foto) subliniaza ca jucatorii ar trebui sa arate ca isi doresc sa intre in teren, indiferent de cine ia deciziile la FCSB. "Acelasi lucru tot timpul. Joaca o repriza, apoi gata, cedeaza. A jucat foarte bine prima repriza, a condus cu 2-0, continua sa ataci, continua sa dai 3-0, 4-0, cat poti. Ai ... citeste toata stirea