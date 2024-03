Banel Nicolita si-a gasit bolidul de lux lovit in parcare!

Banel Nicolita a avut parte de un soc in aceasta dimineata, dupa ce si-a gasit bolidul de lux in parcare. Fostul international a dezvaluit ca pagubele se ridica la cateva mii de euro. Acesta a transmis ca o femeie in varsta de 70 de ani a provocat accidentul. Banel Nicolita a dezvaluit si ce masina conduce. Acesta a transmis ca detine un BMW seria 5, marturisind ca nu doar bolidul sau a fost avariat in aceasta dimineata. Banel Nicolita a declarat ca nu a putut sa-i reproseze nimic femeii care ... citește toată știrea