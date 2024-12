Barajele pentru sferturile Cupei Romaniei, programate in februarie

Meciurile Politehnica Iasi - FC Hermannstadt si CSM Resita - Unirea Alba Iulia, baraje pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, vor avea loc in luna februarie, a anuntat, vineri, Federatia Romana de Fotbal. "In Grupa C, Politehnica Iasi si Hermannstadt vor disputa un meci de baraj pentru a se stabili echipa care merge mai departe in competitie. Intalnirea va avea loc pe 26 februarie 2025. In Grupa D, ACSM Resita si Unirea Alba Iulia, ambele calificate in 'sferturi', vor disputa ... citește toată știrea