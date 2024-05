Barca l-ar vrea de la anul pe Luis Enrique antren

Xavi Hernandez - foto - (44 de ani) a anuntat recent ca a decis sa continue pe banca tehnica a Barcelonei si in sezonul viitor (2024 / 2025). In contextul in care oficialii formatiei de pe Camp Nou s-au rugat atat de mult de Xavi sa ramana in Catalonia, era de asteptat ca acestia sa-l doreasca pe fostul mijlocas in continuare pe banca tehnica si dupa stagiunea urmatoare. Insa, conform ultimelor informatii din presa spaniola, oficialii Barcelonei au stabilit deja numele tehnicianului pe care vor ... citește toată știrea