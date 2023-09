Joao Cancelo - foto - (29 de ani) a fost imprumutat de Barcelona, pana la sfarsitul acestui sezon, de la Manchester City. Din primele sale aparitii in tricoul echipei blaugrana, fundasul dreapta portughez a impresionat prin evolutiile sale si, in 5 meciuri pentru catalani, acesta a inscris doua goluri si a furnizat o pasa decisiva. Astfel ca, oficialii gruparii de pe Camp Nou au luat deja in calcul un transfer ... citeste toata stirea