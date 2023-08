Barcelona si-a adjudecat al 27-lea titlu din LaLiga si primul din ultimii patru ani in sezonul trecut, condusa de antrenorul Xavi Hernandez (foto), bazandu-se pe un amestec de tinere talente si veterani experimentati, precum atacantul Robert Lewandowski (34 de ani), care a fost cel mai bun marcator al campionatului.Acestia l-au recrutat pe experimentatul mijlocas Ikay Gundogan, care a fost capitanul lui Manchester City in triplul succes din Premier League, Cupa Angliei si Liga Campionilor in ... citeste toata stirea