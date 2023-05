Barcelona este interesata de Sofyan Amrabat (26 de ani), mijlocasul celor de la Fiorentina, si este pe punctul de a inainta o oferta de transfer, care de altfel este si una finala. Barcelona vrea sa-l aduca in vara pe Sofyan Amrabat, in contextul in care si-l doreste si pe Ilkay Gundogan de la Manchester City, care ar putea sosi pe Camp Nou liber de contract.Cum problemele economice persista, cei de la Barcelona nu sunt dispusi sa ofere mai mult de 25 de milioane de euro pentru transferul lui ... citeste toata stirea