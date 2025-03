Baschet: Corona Brasov o invinge pe Steaua cu 85-74, in Liga Nationala

Corona Brasov a trecut fara mari emotii de Steaua Bucuresti, sambata seara, in Sala Sporturilor.Distribuie daca iti place!In runda a 23-a a Ligii Nationale de baschet masculin, Corona Brasov a castigat duelul cu Steaua Bucuresti cu scorul de 85-74 (27-14, 14-30, 22-14, 22-16).CSO Voluntari, castigatoarea Cupei Romaniei in acest an, a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu 99-81. Cei mai buni de la ilfoveni au fost Lee Edward Skinner, cu 16 puncte, 3 ... citește toată știrea