Baschet: Corona Brasov, victorie in deplasare cu CSM Galati!

Corona Brasov isi continua seria impresionanta in Liga Nationala de Baschet Masculin, ajungand la opt victorii consecutive. Echipa de sub Tampa a invins in deplasare pe CSM Galati cu 84-96, consolidandu-si pozitia pe podium, cu un bilant de 14-6.De cealalta parte, formatia galateana ramane in subsolul clasamentului, cu doar 3 victorii si 17 infrangeri.Meci spectaculos intre CSM Galati si Corona BrasovEchipele de start:a... CSM Galati: Andrew ... citește toată știrea