BASCHET FEMININ: Olimpia CSU Brasov, debut cu victorie in Liga Nationala!

In acest weekend a debutat noul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin. Toate meciurile din prima etapa s-au disputat la Bucuresti, sub forma unui turneu.Olimpia CSU Brasov a debutat cu un succes in noua stagiune. A invins cu 76 - 60, pe sferturi 23-17, 19-19, 17-16, 17-8, pe BC Sirius Muresul Targu-Mures.Au jucat pentru echipa noastra:George Anisha - 28 pcte si 10 recuperari ( double - double)Nikolina Zubac - 28 pcte, 4 recuperari si 1 asist,Pesovic Biljana - 6 pcte, 3 recuperar si ... citeste toata stirea