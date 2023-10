Olimpia a inceput foarte bine confruntarea si a condus la pauza mare cu 9 puncte, scor 39-30. Olimpia a avut o evolutie ceva mai modesta in sfertul trei si a cedat complet ostilitatile in ultimele zece minute, dominate in totalitate de oaspete. Astfel, brasovencele pierd onorabil in fata unui adversar redutabil, capabil sa se lupte la campionat anul acesta ... citeste toata stirea