Baschet masculin: 9 victorii consecutive pentru Corona Brasov!

U-BT Cluj-Napoca, campioana en titre, a continuat seria de victorii consecutive in Liga Nationala de baschet masculin, 92-65 cu CS Rapid Bucuresti, pe teren propriu, sambata, in etapa a 21-a."U" a urcat pe locul secund in clasament in urma acestei serii de victorii.Zachary Scott Hankins a reusit un "double-double" pentru gazde, cu 19 puncte si 12 recuperari, iar Deshawn Stephens l-a ... citește toată știrea