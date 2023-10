Baschetbalistul american Juwan Gray (foto), care evolueaza in acest sezon pentru Corona Brasov, s-a aratat impresionat de ce a gasit in orasul nostru.In primul rand, sportivului de peste Ocean nu i-a venit sa creada cat de mici sunt preturile in Brasov fata de cele din America, la bunuri si servicii de aceeasi calitate ca in Statele Unite. "Acest apartament ne costa 580 de euro pe luna, adica 630 dolari americani. Daca acest apartament ar fi fost in Statele Unite, ne-ar fi costat cel putin 1. ... citeste toata stirea