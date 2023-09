Viitorul suna bine, iar competitia va fi una extrem de interesanta si cu siguranta va duce la progres intrucat 4 echipe din oras vor lua startul in acest campionat, toate repartizate in Grupa C. Este vorba despre ABC Galactica Brasov, CSS Brasovia, Corona Brasov si Zeiden Hoops Brasov. ... citeste toata stirea