"Batrana Doamna" se reinventeaza, nu mai vrea sa stea in umbra "milanezilor"

Juventus e gata de o campanie de achizitii grandioasa, care sa o repuna in pole-position pentru obtinerea unui nou titlu in Serie A. Dupa ce a batut palma de principiu cu Villa pentru Douglas Luiz, torinezii sunt aproape sa il achizitioneze si pe Mason Greenwood. Dupa 9 titluri la rand luate deceniul trecut, Juve nu a mai cucerit "lo scudetto" in ultimele 4 sezoane, campioane in Serie A fiind Inter (in doua randuri), Milan si Napoli. In stagiunea recent incheiata, torinezii au terminat la 23 de ... citește toată știrea