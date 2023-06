Harry Kane (foto), capitanul echipei de fotbal Tottenham Hotspur si al selectionatei Angliei, ar putea ajunge in aceasta vara in Bundesliga, la formatia Bayern Munchen, anunta Sky Sport Germania. Kane, in varsta de 29 de ani, este legat prin contract de Tottenham, clubul sau formator, pana la finalul sezonului viitor, insa jucatorul si-a exprimat dorinta de a-si continua cariera la un alt club. Atacantul englez s-a aflat mult timp in vizorul lui Real Madrid, club care isi concentreaza acum ... citeste toata stirea