Bayern se teme de Lewandowski, la meciul din Liga

Bayern Munchen se va duela cu Barcelona in cea de-a doua etapa din grupele UEFA Champions League, o partida interesanta avand in vedere tensiunile aparute in vara intre cele doua cluburi in legatura cu Robert Lewandowski (34 de ani). Polonezul a decis sa puna punct aventurii sale la formatia bavareza si a sustinut vehement ca isi doreste sa imbrace tricoul Barcelonei. Dupa o perioada lunga de negocieri, bavarezii au decis sa il lase sa plece pe Lewandowski, care este deja unul dintre cei mai ... citeste toata stirea