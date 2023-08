Bayern mai vrea sa transfere un jucator din Premier League in perioada de mercato a verii, dupa ce l-a luat recent pe Harry Kane (30 de ani) de la Tottenham. Bavarezii au pus ochii pe Scott McTominay (26 de ani) de la Manchester United, mijlocas care nu a reusit sa se impuna in primul 11 al echipei de la sosirea lui Erik ten Hag incoace. Potrivit cotidianului german Bild, Bayern nu vrea sa plateasca o suma de transfer in schimbul lui McTominay, ci sa trimita la schimb un jucator pe Old Trafford. ... citeste toata stirea