Becali l-a asigurat pe Dica de sprijinul sau

Nicolae Dica a discutat cu Gigi Becali despre viitorul sau dupa meciul FCSB - FC Voluntari, scor 1-1, din etapa a 10-a a Ligii 1. Chiar daca echipa este pe locul 13 in clasament, Dica asigura ca are sustinere deplina din partea patronului. Dica a vorbit despre postul sau la conferinta de presa premergatoare disputei FCSB - Anderlecht, din UEFA Conference League. A dezvaluit ca, in cazul in care nu califica echipa in grupe, erau sanse minime sa fi mai fost pastrat. "Nu (n.r. daca este sub ... citeste toata stirea