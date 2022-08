Becali mai vrea sa aduca fotbalisti

FCSB a transferat 9 jucatori in aceasta vara, insa Gigi Becali nu se opreste aici. Patronul ros-albastrilor a anuntat ca mai vrea sa aduca doi jucatori: un fundas central si un atacant. Vicecampioana mai are, dupa trecerea lui Rachid Bouhenna pe "lista neagra", doar doi stopperi: Joyskim Dawa si Joonas Tamm. "Atacant trebuie sa luam si pentru campionat. Trebuie sa-l luam. Chiar un fundas central ne trebuie. Nu poti sa stai in doi fundasi centrali. Avem doi fundasi si mai e Harut rezerva", a ... citeste toata stirea