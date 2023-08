Gigi Becali (foto) a facut pariu nebun inainte de FCSB - CSKA 1948 Sofia. Patronul ros-albastrilor a spus ca nu are nicio emotie in privinta calificarii. Mai mult, Becali a facut un pariu nebun in cazul unui dezastru pentru echipa sa. FCSB a castigat partida tur de la Sofia, cu scorul de 1-0. Florinel Coman a fost omul decisiv al echipei lui Elias Charalambous. "Veniti si ma filmati pe camp cum pasc oile. Bagati pe Tik Tok acum, daca ne bat bulgarii ma las de ... citeste toata stirea