Gigi Becali (65 de ani) a anuntat cati bani poate incasa Florinel Coman - foto - (25 de ani), asta daca FCSB va reusi sa ajunga in grupele Ligii Campionilor. Atacantul a semnat un contract nou cu gruparea bucuresteana in vara acestui an, iar salariul i-a fost marit si este unul pe masura calitatilor si a prestatiilor din ultimul timp. In acest moment, Florinel Coman castiga 30.000 de euro pe luna, adica 360.000 de euro anual, insa suma ar putea fi aproape tripla, daca FCSB va ajunge in grupele ... citeste toata stirea