Belgianul Thierry Neuville a cucerit, in premiera, titlul de campion mondial de raliuri

Pilotul belgian Thierry Neuville (Hyundai) a cucerit primul sau titlu de campion mondial de raliuri (WRC), dupa abandonul coechipierul sau estonian Ott Tanak, duminica, in Raliul Japoniei, ultima etapa a sezonului, informeaza AFP.Vicecampion al lumii in cinci randuri, mereu in umbra francezului Sebastien Ogier, Neuville (36 de ani) a castigat in sfarsit prima sa coroana mondiala, la finalul unui sezon de succes, in care consistenta sa a dat roade.Tanak, aflat de vineri la conducerea cursei ... citește toată știrea