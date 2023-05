Karim Benzema - foto - (35 de ani), capitanul echipei Real Madrid, a suferit o accidentare groaznica in meciul cu Rayo Vallecano, castigat de "Galactici" cu 2-1, in etapa cu numarul 36 din La Liga. In minutul 10 al meciului, Benzema a fost calcat de un adversat pe laba piciorului drept. Atacantul francez a avut dureri mari, dar a vrut sa continue jocul. Karim Benzema a inscris in minutul 31, golul de 1-0, apoi a inceput sa schioapete. Desi a avut o rana adanca in picior, capitanul ... citeste toata stirea