Benzema, "goleadorul" campionatelor tari, la egalitate cu MBappe

Atacantul francez Karim Benzema - foto - (34 de ani) a inscris doua goluri pentru Real Madrid in meciul din deplasare cu Espanyol Barcelona, scor 3-1, in etapa a treia din La Liga. Vinicius Junior (12') si Karim Benzema (88', 90+10') au inscris pentru "galactici", in timp ce Joselu (43') a marcat pentru echipa catalana.Karim Benzema, capitanul echipei madrilene, a inscris trei goluri in primele trei meciuri din La Liga. In sezonul 2021-2022, Benzema a fost golgheterul ... citeste toata stirea