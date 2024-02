Atacantul francez Karim Benzema (foto), fostul capitan al lui Real Madrid, a revenit la luni la antrenamentele echipei saudite de fotbal Al-Ittihad, cu aproape o luna mai tarziu decat era planificat initial. Benzema, castigatorul Balonului de Aur in 2022, a fost blocat luna trecuta timp de 17 zile in Mauritius, din cauza trecerii unui ciclon tropical. Absenta sa a intarit speculatiile referitoare la o posibila despartire de Al-Ittihad, echipa careia i s-a alaturat in vara trecuta, fara sa ... citeste toata stirea