Cristiano Bergodi (foto) are sanse mari sa ramana la Sepsi si in sezonul urmator. Desi actuala intelegere dintre italian si clubul covasnean expira la finele actualei stagiuni, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi i-ar fi propus deja un nou contract tehnicianului, relateaza Fanatik."Daca se termina finala Cupei pe 24 mai, pe 25 o sa ne punem la masa si o sa discutam. In niciun caz nu vrem sa despartim. Deja i-am propus prelungirea lui Bergodi, numai ca n-am discutat detaliile financiare. ... citeste toata stirea