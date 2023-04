Bernadette Szocs (foto) a avut inca un rezultat rasunator. Bernie s-a calificat in optimile de la WTT Champions Macao, dupa ce a batut-o pe ocupanta locului 5 mondial, Chen Xingtong. Romanca s-a impus in fata favoritei 7 in patru seturi, 6-11, 11-9, 11-9, 11-3. Chiar daca a fost condusa cu un set si 9-8, Bernie a castigat trei puncte consecutive si a egalat situatia pe tabela in fata finalistei de anul trecut. Ocupanta locului 27 in lume a trecut in avantaj la seturi si a profitat de momentul ... citeste toata stirea