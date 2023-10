Bernie Ecclestone a pledat vinovat in fata judecatorilor! Fostul sef al Formulei 1 nu a declarat 400 de milioane de lire sterline. Bernie Ecclestone, fostul conducator al Formulei 1, a pledat vinovat joi la acuzatiile de frauda fiscala, el fiind urmarit pentru ca a omis sa declare peste 400 de milioane de lire sterline in active detinute in Singapore, intre 2013 si 2016, informeaza AFP. Bernie Ecclestone, care pe 28 octombrie va implini 93 de ani, a pledat initial nevinovat in august 2022, dar ... citeste toata stirea